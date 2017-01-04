كيف سيكون الطقس غداً.. ؟!

4 يناير, 2017 - 10:37 صباحًا المصدر: الوكالة الوطنية
كيف سيكون الطقس غداً.. ؟!

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة، وتتكون طبقات من الجليد خلال الفترة الصباحية. وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: يستقر الطقس المتقلب حتى مساء اليوم حيث يصبح مستقرا على الحوض الشرقي للمتوسط.
-الطقس غدا غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، وتتكون طبقات من الجليد خلال الفترة الصباحية، اما يوم الجمعة فيكون قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة.
-الحرارة على الساحل من 10 الى 16 درجة، فوق الجبال من درجة الى 6 درجات، في الارز من 4 درجات تحت الصفر الى درجة، في الداخل من 3 الى 9 درجات.
-الرياح السطحية جنوبية – غربية سرعتها بين 12 و 35 كلم/س.
-الإنقشاع متوسط يسوء أحيانا في الفترة الصباحية، يتحسن ابتداء من بعد الظهر.
-الرطوبة النسبية على الساحل بين 50 و 85 %.
-حال البحر معتدل، حرارة سطح الماء 18درجة.
-الضغط الجوي 767 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 06:44 ساعة غروب الشمس: 16:42

المصدر: الوكالة الوطنية
4 يناير, 2017

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