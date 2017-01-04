امين عام الائتلاف السوري يهاجم نائبته: “لو حضرت لعلمت”

يشهد مايسمى الائتلاف السوري المعارض او الاصح “الاتلاف السوري” كما كان يقول عنه حمد القطري سابقا يشهد العديد من الخلافات الداخلية على خلفية تحرير الجيش السوري لمدينة حلب حيث كشف امينه العام المدعو “عبد الإله فهد” أن الائتلاف الآن في طور صياغة استراتيجية جديدة بالتنسيق مع الهيئة العليا للمفاوضات، موضحا أن العمل جار على تشكيل جسم عسكري يضم كل الميليشيات المسلحة على الأرض.

وقال “فهد” ان الكثير من الجهات تهمش الائتلاف نتيجة مواقفه، وأشار إلى تصريحات نائبة الرئيس التي انتقدت الائتلاف على شاشات التلفزة، معتبرا أن مثل هذه التصرفات غير مسؤولة، مؤكدا إحالة مساءلة النائبة إلى اللجنة القانونية بحسب قوله.

وتابع: بالتأكيد من غير الجيد أن تقوم نائبة الرئيس، وهي في منصب متقدم بالطعن بالائتلاف ومكوناته.. وقد كان هذا الطعن واضحا دون أي إثبات، من ناحية أخرى ليس من الجيد التحدث بمثل هذه القضايا على الإعلام.

يذكر ان نائبة رئيس الائتلاف سميرة المسالمة قالت إنها “لا تعرف ماذا يجري في الائتلاف”، وقد رد عليها فهد بالقول أنها لو حضرت الاجتماعات لشاهدت كل ما يحصل، ولو سألت لكنا قدمنا كل الإجابات، لكن هذا التصرف أمرر غير مسؤول، وتم تحويل الأمر إلى اللجنة القانونية.

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