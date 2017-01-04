قرى جنوب دمشق على موعد مع المصالحة

4 يناير, 2017 - 10:05 صباحًا المصدر: رصد الحدث نيوز
قرى جنوب دمشق على موعد مع المصالحة

أمهل الجيش السوري مسلحي جبهة النصرة في قرى بيت سحم ويلدا وببيلا جنوب دمشق حتى الخامس من الشهر الجاري، “للقبول بالمصالحة أو التصعيد.

ما يسمى اللجنة السياسية التابعة للمسلحين جنوب دمشق أعلنت عبر بيان لها أهم النقاط التي سيتم العمل عليها، أهمها “تسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة العسكرية مع الجيش السوري، والمنشقين عنه، وتأجيل خدمتهم ستة أشهر قابلة للتمديد، وضبط الجبهات المشتعلة مع تنظيم داعش و جبهة النصرة.

ورفضت اللجنة السياسية هذه المبادرة، بينما رجحت مصادر ان تنصاع اللجنة لاتفاق المصالحة تحت ضغط اهالي المنطقة الذين يريدون تنفيذ اتفاق المصالحة والخلاص.

 

المصدر: رصد الحدث نيوز
4 يناير, 2017

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