تركيا تبدأ بتقديم الطلبات لادارة ترامب !!

4 يناير, 2017 - 10:43 صباحًا المصدر: رصد الحدث نيوز
تركيا تبدأ بتقديم الطلبات لادارة ترامب !!

طالبت تركيا، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بإنهاء سياسة الولايات المتحدة التي وضعتها إدارة الرئيس باراك اوباما، تجاه دعم وحدات حماية الشعب في سوريا، متهمةً واشنطن بأنها “لا تفعل شيء لمحاربة داعش”.

وقال رئيس الوزراء التركي (بن علي يلدريم): “إن الولايات المتحدة تتظاهر بأنها تحارب داعش، لكن في الواقع تركيا هي الدولة الوحيدة التي تقود الحرب ضد التنظيم.. أما الولايات المتحدة فلا تفعل أي شيء” بحسب تعبيره.

وتدعم الولايات المتحدة قوات سورية الديمقراطية، وتزودها بالسلاح والتدريب، وتؤمن لها غطاءً جوياً في المعارك ضد تنظيم داعش.

بينما تعتبر انقرة، قوات سورية الديمقراطية “منظمة إرهابية”، وتقول إنها “تابعة لحزب العمال الكردستاني”، وهو ما تنفيه القوات.

يذكر ان ولاية الرئيس باراك اوباما تنتهي في العشرين من الشهر القادم، ليستلم فريق ترامب الحكم في البلاد.

ويؤمن ترامب، وفق تصريحاته الكثيرة حول الحرب على الإرهاب خلال السباق الرئيسي، بأن الحل للقضاء على داعش في سوريا هو التعاون مع روسيا، مع بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في منصبه.

المصدر: رصد الحدث نيوز
4 يناير, 2017

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