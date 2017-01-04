بعد ان قاتلوه.. مسلحو سعسع ينضمون الى الجيش السوري !!

ذكرت مصادر محلية أن عشرات الباصات الخضراء، وصلت إلى منطقة سعسع غرب دمشق، لنقل مسلحي ميليشيا “الجيش الحر”، الذين رفضوا التسوية مع الجيش السوري إلى ريف إدلب، بينما المسلحين الراغبين بالتسوية قد تمت تسوية أوضاعهم بشكل كامل.

واكدت المصادر ان المسلحين الذين تمت تسوية اوضاعهم سيلتحقون بالتشكيل الجديد “فوج الحرمون” الذي سيعلن الجيش السوري عن تشكيله قريبا حيث سيعتبر احد تشكيلاته القتالية، وسيساهم في حماية غرب دمشق التي خضعت للمصالحات مؤخرا.

وسينضم للفوج مايزيد على 1200 مسلح ممن قبلوا بالتسوية بينما سيغادر الى ادلب 135 مسلحا فقط وهم من رفضوا التسوية ومن المتوقع ان تنتظرهم هناك ظروف صعبة شبيه بالتي يعاني منها مسلحو خان الشيح الذين قد سبقوهم.

يذكر انه وبعد انجاز هذه التسوية سيتم تأمين اوتستراد دمشق القنيطرة بشكل كامل.

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