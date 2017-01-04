بعد تشكيل الفيلق الخامس.. فوج الحرمون على الطريق

4 يناير, 2017 - 11:57 صباحًا المصدر: رصد الحدث نيوز
بعد تشكيل الفيلق الخامس.. فوج الحرمون على الطريق

تحدثت مصادر مطلعة عن نية الجيش السوري تشكيل “فوج الحرمون” غرب العاصمة دمشق، والذي سيضم بحسب المصادر المسلحون من سووا أوضاعهم في المنطقة.

واكدت المصادر انه وعقب تسوية اوضاع مسلحي سعسع وبيت تيما وكفر حور وبيت سابر اليوم، الثلاثاء 3 كانون الثاني، سيتم العلان عن تشكيل الفوج قريبا.

ومن المتوقع ان يُشكّل فوج الحرمون بقوام 1200 مقاتل، ممن سووا أوضاعهم من المناطق السابقة، وسيوفر لهم السلاح، بعد أن سلموا اسلحتهم للجيش السوري بموجب اتفاق المصالحة.

واما الهدف من هذا التشكيل فيكمن بحسب ذات المصادر في حماية منطقة الحرمون بعد سلسلة المصالحات التي جرت فيها مؤخرا.

 

المصدر: رصد الحدث نيوز
4 يناير, 2017

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