سورية.. احداث كثيرة ابرزها مقتل الرجل الثاني في داعش

مع دخول اتفاق وقف اطلاق النار في سورية يومه الخامس تواصل الجبهات السورية هدوئها الحذر دون ان يخلو الامر من بعض الخروقات من قبل الميليشيات المسلحة وبعض استهدافات الجيش لمواقع جبهة النصرة وتنظيم داعش الغير مشمولين بالاتفاق.

ففي ريف دمشق استمر تحليق مروحيات الجيش السوري حيث تقوم بقصف مواقع النصرة في جرود بسيمة ودوار النمل بين عين الخضرة وعين الفيجة بريف دمشق .

كما جرت اشتباكات بين الجيش السوري والنصرة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة على محور جميعية العنقاء ببسيمه بوادي بردى، اشتباكات مشابهة حدثت على محور بلدة الحسينية بالوادي.

والى ريف حمص حيث دكت غارات مكثفه لطيران الحربي السوري مواقع تنظيم داعش في منطقة جزل وشاعر ومهرطان والبويضه الغربية والبيارات غربي تدمر .

واكدت مصادر عسكرية عن تدمير مقر اتصالات لتنظيم داعش ومشفى ميداني بداخله 44جريح لتنظيم داعش قتلوا جميعهم، وافادت ذات المصادر عن استهداف عدة أرتال من الأليات متفرقه بالعشرات لتنظيم في جزل وشاعر

تم تكبيد تنظيم خسائر بشرية فادحه.

الى ذلك قال ناشطون معارضون إن المسؤول المالي في “جيش اليرموك” التابع لميليشيا “جيش الثورة – الجيش الحر” في درعا اختلس مبلغ ٩٠٠ مليون ل.س وفرّ الى جهة مجهولة.

بينما افادت تنسيقيات المسلحين عن مقتل أحد المسؤولين الأمنيين في تنظيم داعش المدعو “مصطفى الحسين” الملقب “أبو حمزة رياضيات” وهو سوري الجنسية إثر استهدافه بغارة لطائرة من دون طيار في مدينة الرقة.

وذكر ناشطون معارضون أن “أبو حمزة رياضيات” يُعد الرجل الثاني لتنظيم داعش في مدينة الرقة.

كما أكدت تنسيقيات المسلّحين عن مقتل 4 مدنيين بينهم امرأة واصابة 66 آخرين إثر عدّة غارات شنتها طائرات “التحالف الدولي” على بلدتي “الرشيد وأعيوج” في ريف الرقة الشمالي الغربي.

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