هذا وضع لبنان في خارطة “داعش” الاستراتيجية !!

4 يناير, 2017 - 12:47 مساءً المصدر: مواقع
هذا وضع لبنان في خارطة “داعش” الاستراتيجية !!

نشرت شبكة “NBC” الأميركية خارطة توضح إستراتيجية تنظيم “الدولة الإسلاميّة” العالميّة والتي تنقسم إلى ثلاث فئات هي:

-تنفيذ هجمات واستقطاب مؤيّدين.

-إنشاء فروع وزعزعة الإستقرار.

-الدفاع والتوسّع.

وبحسب الخارطة فإنّ سياسة الإستقطاب والإعتداءات تكمن في الولايات المتحدة الأميركية، كندا، روسيا، الصين، كازخستان، أوكرانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، السويد، اليابان، إسبانيا، ألمانيا، الدنمارك، الهند، اليونان، بلغاريا، رومانيا، إيطاليا، البوسنة والهرسك والنمسا.

أمّا الدول التي يسعى “داعش” إلى إنشاء فروع وزعزعة الإستقرار فيها، فهي: نيجيريا، الصومال، مالي، موريتانيا، الجزائر، المغرب، ليبيا، تونس، مصر، السودان، اليمن، السعودية، إيران، تركيا، باكستان، أفغانستان، بنغلادش، إندونيسيا، ماليزيا، الفليبين.

واللافت أنّ سياسة الدفاع والتوسّع شملت دولًا ملتصقة ببعضها، وهي سوريا، العراق، لبنان والأردن.

المصدر: مواقع
4 يناير, 2017

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