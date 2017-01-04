روسيا تكشف عن بنود اتفاقية وقف الاعمال القتالية في سورية

نشرت وكالة روسية نص الاتفاقية التي توصل إليه ممثلون عن روسيا وتركيا وفصائل مسلحة سورية بشأن وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات سلمية.

وبحسب بنود الاتفاقية فإن البند الأول ينص على أن “الميليشيات المسلحة تلتزم بتشكيل وفد، حتى 16 كانون الثاني 20177، من أجل إجراء المفاوضات مع وفد السلطات السورية الخاصة بالتسوية السياسية الهادفة إلى حل شامل للازمة السورية، بطريقة سلمية.

أما البند الثاني فيقضي ببدء المفاوضات في 23 يناير/كانون الثاني الحالي، حيث ورد فيه “المفاوضات بين وفدي المعارضة والحكومة السورية تبدأ اعتبارا من 23 يناير/كانون الثاني عام 2017 في عاصمة كازاخستان استانا بمشاركة الأمم المتحدة”.

وبحسب البند الثالث فإن المفاوضات تستهدف التوصل إلى إعداد “خارطة طريق” لتسوية الأزمة السورية في أقصر وقت”.

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