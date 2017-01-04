في دير الزور عليك ان تكون باكستانياً لتعيش !

4 يناير, 2017 - 2:28 مساءً المصدر: رصد الحدث نيوز
في دير الزور عليك ان تكون باكستانياً لتعيش !

قام ما يسمى بجهاز الحسبة التابع لتنظيم داعش، مساء أمس، بحملة اعتقالات طالت العديد من الشبان في ريف دير الزور الشرقي بحجة عدم ارتداء الزي الشرعي.

وقالت مصادر ميدانية إن عناصر الحسبة قاموا بحملة اعتقالات، طالت عدداً كبيراً من الشبان في قرى وبلدات الريف الشرقي، وذلك بحجة مخالفة اللباس الشرعي، كما قاموا بضرب رجل مسن بقرية بقرص، لعدم ارتداء زوجته للنقاب، علماً أن المرأة عمرها يقارب الستين عاماً.

المصادر أضافت أن عناصر الحسبة فرضوا على عموم المدنيين، شباناً وأطفال (من سن 12 وحتى 55 عاماً)، ارتداء الزي الباكستاني، وعدم ارتداء البنطال والقميص لوحدهما، مهدداً أي مخالف بالقتل والمحاسبة، حيث سيجري تطبيق القرار المتعلق باللباس على كافة المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم.

إلى ذلك، قام التنظيم بإغلاق مقاهي الانترنت بمدينة الميادين وإبقى على اثنين منها، أحدهما للرجال والآخر للنساء، وذلك لدواعي أمنية.

المصدر: رصد الحدث نيوز
4 يناير, 2017

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