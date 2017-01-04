ماذا تضمن لقاء الأسد وبروجردي ؟

استقبل الرئيس بشار الأسد اليوم علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني والوفد المرافق له.

حيث تناول اللقاء العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها والارتقاء بها في مختلف المجالات ومنها التوقيع على اتفاقيات اقتصادية تعود بالفائدة على الشعبين السوري والإيراني.

وأكد بروجردي أن زيارة الوفد تأتي لتهنئة الشعب السوري بالانتصار الذي تحقق في حلب معتبرا أن هذا الانتصار هو خطوة كبيرة نحو إعادة الأمن والاستقرار إلى كل الأراضي السورية وشدد على أن إيران وقفت وستقف دائما إلى جانب سورية في مواجهة الحرب الارهِابية التي تتعرض لها لأن مستقبل سورية مهم جدا لاستقرار المنطقة .

واعتبر الرئيس الأسد أن إيران وكل الدول التي تقف إلى جانب الشعب السوري هي شريكة في الانجازات التي تتحقق ضد الإرهابيين معبرا عن التقدير للدعم الذي تقدمه ايران لسورية سياسيا واقتصاديا والذي اسهم بشكل كبير في تعزيز صمود السوريين.

وفي السياق ذاته التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم الوفد الإيراني وجرى بحث الأوضاع والتطورات في سورية والمنطقة في ظل التحولات السياسية والميدانية المهمة التي حصلت مؤخرا حيث أكد المعلم أنه بعد الانتصار في حلب وافقت سورية على المبادرة التي طرحتها روسيا الاتحادية الصديقة لوقف الاعمال القتالية كفرصة لاستئناف الحوار السوري السوري بما يؤدي إلى حل سياسي للأزمة في سورية دون أي تدخل خارجي.

من جهته دعا بروجردي إلى استمرار تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة بين مجلس الشعب السوري ومجلس الشورى الإيراني.

حضر اللقاء الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين وأحمد عرنوس مستشار الوزير وفايزة اسكندر مديرة إدارة آسيا ومحمد العمراني مدير إدارة المكتب الخاص في وزارة الخارجية والمغتربين.

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