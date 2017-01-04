مصدر ميداني:مدفعية الجيش السوري تدمر دشمة لإرهابيي “داعش” و تستهدف تجمعاتهم في محيط المطار العسكري ومقتل العشرات في دير الزور

4 يناير, 2017 - 5:32 مساءً
4 يناير, 2017
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