أسرار زيارة وفد “المعارضة السورية” إلى قطر..

قام وفد من المعارضة السورية بزيارة إلى قطر التقى فيها الوفد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم، في العاصمة القطرية الدوحة.

حيث ضم الوفد “رئيس الهيئة العليا للمفاوضات” رياض حجاب، و””رئيس الائتلاف المعارض أنس العبدة، و”الأمين العام للائتلاف “عبد الإله فهد، “ورئيس الحكومة المؤقتة” جواد أبو حطب.

وجرى خلال هذا اللقاء بحث الوفد المستجدات السياسية والميدانية في سوريا، ووضع المناطق المحاصرة، ومايجري في وادي بردى كما استعرض اللقاء عمل “الائتلاف المعارض “و”الحكومة المؤقتة” خلال الفترة الماضية، وأهمية دعم مشاريع الحكومة في كافة المناطق “المحررة”، بحسب بيان الائتلاف.

كما ناقش اللقاء عمل “الهيئة العليا للمفاوضات” وتم التأكيد على تكامل العمل بين “الائتلاف “وا”لهيئة العليا” و”الجيش الحر” في الفترة المقبلة.

يذكر أن “لهيئة العليا للمفاوضات و “الائتلاف المعارض” و”الحكومة المؤقتة” يتلقون دعمًا ماديًا من دولة قطر، باعتبارها أحد أبرز داعمي المعارضة السورية كما تجدر الاشارة إلى أنه تم استبعادها من لقاءات أنقرة، والتي انتهت بتوقيع 12 فصيلًا من المعارضة على وقف إطلاق نار في سوريا، برعاية روسية وتركية.

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