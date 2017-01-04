هاشم: لن ننتقل من دولة المحاصصة لدولة المؤسسات

مشيراً الى “وجود ملاحظات عدّة حولها”، لافتاً إلى أنه “يبدو أن جميع الجهات غير مرتاحة لطرح هذا الملف بسرعة، الأمر الذي كان قد عبّر عنه رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط”، مفيداً عن “وجود أكثر من إشكالية لدى أكثر من جهة”.

وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، شدد هاشم على “ضرورة أن يبقى النقاش على طاولة مجلس الوزراء لتصل الأمور الى حيث يجب، خصوصاً وأن الحكومة تضمّ كل الجهات السياسية”، مشيراً إلى أنه “هناك ايجابية وانفتاح، وعلى كل جهة أن تكشف أوراقها على طاولة مجلس الوزراء، وهذا هو المسار الأسلم”.

واعتبر أنه “في موازاة المراسيم النفطية، أمام الحكومة ملفين أساسيين الموازنة العامة وقانون الإنتخاب زأهم ما يعني الناس في هذه الموازنة هو سلسلة الرتب والرواتب”،

مشيراً إلى أنه “إذا أرادت الحكومة أن تترجم بيانها الوزاري فإن أولويات الناس يجب أن تكون من الأمور البديهية، مشدداً على أن الأهم هو ثقة الناس”.

لم يتوقع هاشم “حصول نقلة نوعية”، معتبراً أن “البلد وفق تركيبته المعروفة لا يمكن ان يحقق مثل هذه النقلة، بل قد يكون هناك تدرّج وتسهيل لمعالجة الملفات”،

مشيراً إلى “اننا لن ننتقل بين ليلة وضحاها من دولة المحاصصة الى دولة المؤسسات”.