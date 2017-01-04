ترامب يشكك مجددا في استنتاجات الاستخبارات الأمريكية حول تدخل موسكو في انتخابات الرئاسة

شكك الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني، من جديد في استنتاجات الاستخبارات الأمريكية أن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية عبر قرصنة رسائل إلكترونية.

وكرر ترامب، بهذا الخصوص، تأكيد مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، أن المعلومات المسربة التي أضرت بالديمقراطيين لم تصدر من موسكو.

وقال ترامب، عبر تويتر، موقعه المفضل للتواصل الاجتماعي: “جوليان أسانج قال إن أي مراهق في عمر 14 عاما بإمكانه قرصنة بوديستا – لماذا كانت اللجنة الوطنية الديمقراطية مهملة لهذه الدرجة؟ كما قال إن روسيا لم تعطه معلومات”.

وكان ترامب يشير إلى آلاف الرسائل الإلكترونية المقرصنة للجنة الوطنية الديمقراطية ولجون بوديستا، رئيس حملة المرشحة الديمقراطية الخاسرة هيلاري كلينتون، والتي نشرها موقع ويكيليكس قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأضاف ترامب: “اخترق شخص ما اللجنة الوطنية الديمقراطية، ولكن لماذا لم تكن لديها دفاعات ضد القرصنة كالتي لدى اللجنة الوطنية الجمهورية؟”.

وخلصت أجهزة الاستخبارات الأمريكية إلى أن عملية القرصنة كانت تهدف إلى إيصال ترامب للبيت الأبيض.

ونفت موسكو مرارا المزاعم حول مسؤوليتها عن عمليات القرصنة.

وقال أسانج، في مقابلة مع تلفزيون فوكس، الثلاثاء، إن حساب بوديستا على بريد جيميل “يمكن لمراهق عمره 14 عاما قرصنته”.

وأكد اسانج أن “المصدر ليس الحكومة الروسية، ولا أطراف رسمية في الدولة”.

كما ذكّر ترامب بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية أخطأت عندما قالت إن العراق يملك أسلحة دمار شامل، وهي النتيجة التي أدت إلى غزو العراق، وشكك مرارا في عمل هذه الأجهزة.

وكشف ترامب، الثلاثاء، عن أنه سيستلم تقرير مسؤولي الاستخبارات الأمريكية بشأن مزاعم الاختراق الإلكتروني الروسي للانتخابات الأمريكية، يوم الجمعة المقبل. وكتب ترامب على صفحته في موقع “تويتر”: “بيان (المخابرات) بشأن ما يسمى الاختراق الروسي تأجل إلى الجمعة.. ربما هناك حاجة لمزيد من الوقت لجمع الأدلة. غريب جدا”!

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