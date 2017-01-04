معارض سوري يؤكد وجود”جبهة النصرة “في وادي بردى

اعتبر المعارض منذر خدام، أن إعلان الميليشيات المسلحة تجميد كل المحادثات المتعلقة بالمحادثات السورية المرتقبة في أستانا، «خطوة تكتيكية لا تخلو من حماقة»,

كما أوضح خدام في تعليقه على إعلان الميليشيات: إن «المهم هو موقف تركيا»، معربا عن اعتقاده، بأن أنقرة، «لن تسمح بفشل لقاء أستانا، لأنه ليس من فرصة أخرى».

هذا وقد أشار إلى أن «هناك خرائط متفقاً عليها لمناطق انتشار الفصائل التي وقعت الاتفاق». ولفت إلى أن من يسيطر على وادي بردى هي “جبهة النصرة،” مشيراً إلى أن «الذي يقرر من خرق الهدنة هم الروس والأتراك»..

وحول إعلان ميليشيا «جيش الإسلام» بأن مقاتليها سيتوجهون إلى وادي بردى، قال خدام: «هذا كلام للإعلام وعملياً لا تستطيع حتى لو أرادت»، موضحاً أن «المنطقة كلها محاصرة».