تحطم مروحية “صائد الليل” للجيش العراقي قرب بيجي ومقتل طاقمها

أعلن الجيش العراقي عن تحطم مروحية حربية تابعة للجيش ومقتل جميع أفراد طاقمها المكون من 4 أشخاص، صباح الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني، قرب بلدة بيجي في محافظة صلاح الدين شمالي بغداد.

وقال بيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة في العراق: “أثناء تحليق أحد تشكيلات طيران الجيش، صباح الأربعاء، سقطت إحدى الطائرات بسبب خلل فني قرب بيجي واستشهد جميع أفراد الطاقم”.

وقال نقيب في طيران الجيش العراقي، في حديث لوكالة “فرانس برس” إن “طاقم الطائرة مكون من أربعة أفراد، بينهم طياران، كانوا في طريقهم إلى القيارة في واجب روتيني”.

وأشارت الوكالة إلى أن القيارة تحتضن قاعدة عسكرية كبيرة تعتبر منطلقا للعمليات العسكرية باتجاه الموصل.

ولفت النقيب إلى أن “المروحية من طراز مي 35 روسية الصنع يطلق عليها تسمية صائد الليل”.

وبحسب الضابط، فإن المروحيات تعمل دون توقف بسبب كثرة التحليق خلال العمليات العسكرية الأخيرة.

وكانت خلية الإعلام الحربي العراقي تحدثت، في وقت سابق من الأربعاء، عن سقوط طائرة عسكرية قرب قضاء بيجي، بسبب خلل فني.

وتضاربت المعلومات حول سبب السقوط الذي أودى بحياة الطاقم المتكون من أربعة أفراد، فقالت قناة “السومرية” إنه بسبب “خلل فني” وليس بعامل إرهابي، في حين ذكرت وسائل إعلام أخرى أن تنظيم “داعش” تبنى إسقاطها.

ويقدم طيران الجيش دعما كبيرا للقوات البرية التي تتقدم لاستعادة السيطرة على الموصل، ثاني أكبر مدن العراق وأبرز معاقل تنظيم “داعش” المصنف إرهابيا على المستوى العالمي.

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