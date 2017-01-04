إليسا: وجود وزارة للمرأة إهانة للمرأة اللبنانية

أكدت ملكة الإحساس الفنانة إليسا رضاها عن النجاح اللافت الذي حققته خلال العام 2016، موضحة أنه “على المستوى المهني كانت الـ 2016 سنة جيدة فلقد حقق البومي نجاح كبير ونسب استماع عالية”.

وتطرقت اليسا، خلال مقابلة تلفزيونية، إلى الحديث عن الشؤون السياسية في لبنان، مشيرة إلى انه “من الأحداث السيئة في 2016 موضوع الجنود المخطوفين والظروف الصعبة التي يمرون بها هم وذويهم”.

وأشارت إلى أنه “لا تعليق على بعض الأسماء في التشكيلة الوزارية الجديدة.. ووجود وزارة للمرأة اهانة للمرأة اللبنانية”، مؤكدة أنها “سعيدة بالتحالف المسيحي بصرف النظر عن رأيي برئاسة الجنرال ميشال عون”.

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