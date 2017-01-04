الكويت تلجأ لخبرة “النخب المصرية” لتطوير التشريع في الدولة

بحث وزير العدل الكويتي، فالح العزب، في القاهرة، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المصري، المستشار مصطفى شفيق، التعاون القضائي وإمكانية انتداب مستشارين من النخب المصرية للعمل في بلاده.

وأعرب العزب، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”، عقب اللقاء، الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني، عن تطلعه لمزيد من التعاون وتزويد دولة الكويت بمستشارين من النخب، لاسيما في ظل ما تشهده من توسع عمراني.

وأشار وزير العدل الكويتي إلى حاجة بلاده لمزيد من الخبرات بغية تطوير منظومة القضاء حتى تعدل الحكومة “في التشريعات بما يتلاءم مع العصر الحديث” للمساهمة خاصة في المكاتب الفنية لصياغة القوانين.

ومن جانبه، ثمّن رئيس المجلس الأعلى للقضاء المصري توقيع وزيري العدل في البلدين اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي.

وكان العزب التقى، في مستهل زيارته لمصر، أمس الثلاثاء، وزير العدل المصري المستشار حسام عبد الرحيم، ووقعا اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي بين الدولتين.

وتتضمن الاتفاقية بنودا تخص المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية، ونقل المحكوم عليهم بعقوبة السجن، فضلاً عن تنظيم التعاون القضائي في عدة مجالات.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

