محكمة إسرائيلية تصدر حكما بسجن طفلين فلسطينيين لمدة 3 سنوات

أصدرت المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس، الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني، حكما بالسجن الفعلي بحق طفلين فلسطينيين من مواطني القدس موقوفين منذ عام.

وقررت المحكمة الإسرائيلية سجن، شادي فراح (13 عاما) وأحمد الزعتري (13 عاما) لمدة عامين، علما بأن القرار لا يشمل الفترة الماضية التي أمضياها وهي عام كامل، حيث اعتقلا في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2015.

وأكد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، محمد محمود، أن احتساب الحكم بدأ من تاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، مشيرا إلى أن ذلك يعني بأن الحكم الفعلي لشادي وأحمد سيكون ثلاث سنوات وليس سنتين.

وبين محامي هيئة شؤون الأسرى أن الحكم جاء نتيجة صفقة مع النيابة، التي هددت بشكل علني بأنه إن لم يتم القبول به، فسيتم إرجاء المحكمة إلى موعد آخر، وسيكون عرض العامين لا وجود له، وقد يكون هناك حكم آخر، ما دفع عائلتي الطفلين للموافقة على الحكم.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت شادي وأحمد بزعم نيتهما تنفيذ عملية طعن بالقدس، ووضعتهما فيما يسمى مؤسسة اجتماعية في منطقة طمرة داخل أراضي 48، بظروف اعتقال صعبة.

وبين محامي الدفاع أن القاصرين كانا محتجزين مع مدمني الكحول والمخدرات، ما دفع أسرتيهما للمطالبة بنقلهما إلى السجون الفعلية ووضعهما مع الأسرى، ولكن دون جدوى.

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