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وصول دفعة جديدة من أهالي وادي بردى إلى قرية الروضة تحت رعاية وحماية الجيش السوري
4 يناير, 2017
- 8:31 مساءً
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4 يناير, 2017
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