دبور التقى حزب الله

التقى سفير دولة فلسطين أشرف دبور عضو المكتب السياسي لحزب الله ومسؤول العلاقات الفلسطينية النائب حسن حب الله، بحضور أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة “فتح” في لبنان فتحي أبو العردات، في مقر سفارة فلسطين.

وأفاد بيان وزعه المكتب الاعلامي للسفارة، أنه “جرى خلال اللقاء بحث الاوضاع الفلسطينية والوضع المعيشي الصعب الذي يعانيه أبناء شعبنا الفلسطيني اللاجئ في لبنان والحياة الصعبة التي يعانونها نتيجة لعدم اقرار المراسيم التطبيقية التي تجيز لهم حق العمل، للعيش بكرامة لحين عودتهم الى وطنهم فلسطين. وأكد اللقاء الالتزام بحفظ الامن والاستقرار في المخيمات الفلسطينية والجوار وتعزيز العلاقات الفلسطينية – اللبنانية وتطويرها”.

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