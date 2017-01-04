مقتل مسلحي “داعش”و”النصرة” في ريف حلب وجرود القلمون

في إطار متابعة الجيش السوري لإجتثاث الإرهاب من الأراضي السورية قامت وحدات من الجيش بإستهداف تجمع لمسلحي تنظيم “داعش ” المدرج على لائحة الإرهاب الدولي في دير حافر في محيط الكلية الجوية بريف حلب الشرقي ما أدى لمقتل وإصابة العشرات وتدمير 4 سيارات مزودة برشاشات

إضافة إلى استهدافه مواقع الميليشيات المسلحة التابعة ل “جبهة النصرة “في قرية البويضة بريف حلب الجنوبي.

وفي سياق متصل أفادت مصادر ميدانية عن قيام الطيران الحربي للجيش السوري بإستهدف مواقع للميليشيات المسلحة في جبال القلمون الشرقي حيث تم إستهدف تجمع “لجبهة النصرة” بالقذائف الصاروخية غربي جرود الجراجير في القلمون محققين اصابات مؤكدة.في صفوف المسلحين وعتادهم

من جهة أخرى أعلن فصيل “احمد العبدو” التابع لمايسمى “الجيش الحر”عن مقتل مسؤول “السرية الثانية مشاة” المدعو “أبو حسين قرينيص” إثر اشتباكات مع تنظيم “داعش” في القلمون الشرقي

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