المصري: للإسراع في إنجاز قانون انتخابي عصري

4 يناير, 2017 - 11:20 مساءً المصدر: وكالات
المصري: للإسراع في إنجاز قانون انتخابي عصري
أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “أمل” الشيخ حسن المصري خلال إلقائه كلمة الحركة في احتفال تأبيني ببلدة الصرفند أن:
“إنقاذ لبنان يكون بالحفاظ على وحدة الوطن وبالمحافظة على العيش المشترك والتمسك بكل عناوين القوة التي تحصن لبنان في مواجهة الخطر الصهيوني والتكفيري”،

مشيراً الى أن “لبنان لا يبنى إلا بجهد جميع اللبنانيين وبحفظ كرامة كل اللبنانيين”.

ودعا المصري إلى “الإسراع في انجاز قانون انتخابي عصري يقوم على مبدأ النسبية، وفقا للدوائر الموسعة”،

مشيراً الى أن “المدخل الحقيقي لتطوير الحياة السياسية يكون من خلال قانون انتخابات عصري يؤمن الشراكة للجميع”.

المصدر: وكالات
4 يناير, 2017
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