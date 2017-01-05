مقتل 6 سياح في المكسيك.. والسبب؟

ذكرت مصادر إعلامية محلية في المكسيك الخميس 5 يناير/كانون الثاني أن 6 سياح قتلوا إثر تعرضهم لإطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين في منتجع أكابولكو السياحي جنوب البلاد.

ووفقا لما أعلنته الشرطة المكسيكية في ولاية غيريرو، فإن 3 مسلحين على الأقل قاموا بإطلاق النار بشكل عشوائي على السياح، فقتل 4 أشخاص على الفور، فيما توفي اثنان أحدهما امرأة أثناء نقلهما إلى المستشفى للعلاج.

وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا حول المنتجع وتم اعتقال شخص واحد على خلفية إطلاق النار، ولا يزال التحقيق جاريا في الحادث.

هذا وتشهد ولاية غريرو عمليات قتل وإجرام مستمر، إذ أقدمت عصابة مسلحة على قتل 7 أشخاص، بينهم ثلاثة رجال شرطة، خلال احتفال عائلي بعيد الميلاد في الـ26 من ديسمبر/كانون الأول 2016.

وتعاني ولاية غيريرو من نسبة فقر عالية وهي منطقة متنازع عليها من قبَل عصابات المخدرات، التي تتقاتل فيما بينها في كثير من الأحيان، فضلا عن تنفيذ عمليات خطف وابتزاز في الولاية.

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