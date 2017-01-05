بوكو حرام ترسل 3 انتحاريات الى نيجيريا

قتلت قوات الأمن في نيجيريا 3 فتيات قبيل قيامهن بتنفيذ عمليات انتحارية داخل أحد الأسواق المكتظة بالمتسوقين شمال شرق البلاد.

وذكرت مصادر محلية الخميس 5 يناير/كانون الثاني، أن قوات الأمن رصدت الفتيات الثلاث لدى اقترابهن من سوق بلدة “مادا جالي”، حيث سارعن بالهرب، مما دفع قوات الأمن إلى إطلاق الرصاص على الأولى ما أدى إلى انفجار المتفجرات التي كانت بحوزتها ومصرع فتاة أخرى، وأطلقت القوات الرصاص على الثالثة فأردتها قتيلة.

وأكد متحدث باسم الجيش في نيجيريا مقتل الفتيات، مشيرا إلى أن جنوده في أقصى درجات اليقظة والتأهب وأن الأنشطة التجارية في السوق المستهدف من جانب الانتحاريات تمارس بشكلها المعتاد، كما رجحت السلطات أن تكون للانتحاريات صلة بالجماعة المتشددة بوكو حرام.

تجدر الإشارة إلى أن جماعة “بوكو حرام” (وتعني “التعليم الغربي – خطيئة”)، تأسست في عام 2002، وعملت بشكل رئيسي في أراضي نيجيريا. وهي تدعو لتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد ومحاربة تأثير الغرب.

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