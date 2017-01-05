عناوين واسرار الصحف اللبنانية اليوم الخميس 5/1/2017

العناوين:

صحيفة “النهار”

جنبلاط يهزّ الإجماع: صفقة على النفط

صحيفة “الاخبار”

يوم تاريخي: لبنان إلى نادي النفط وإطاحة «ناطور» الاتصالات

الحريري يطلب أموالاً… لصرفها سرّاً

صحيفة “البناء”

تركيا وسط تجاذبين صعبين أميركي وإيراني… والجيش السوري يتقدّم

عون لمجلس الدفاع بملف أمن الدولة… وبري يحذِّر من المماطلة انتخابياً

صحيفة “اللواء”

إنجازات «نفطية نوعية» لمجلس الوزراء.. وتحفظات من حزب الله وجنبلاط

تعيين كريدية لأوجيرو والأيوبي للإستثمار.. ولبنان يطالب بملفات قضائية وطبية لضحايا اسطنبول

الاسرار:

أسرار النهار

مشادة كلامية.. حصلت مشادة كلامية أمس على هامش لقاء اقتصادي في السفارة السعودية بين قائل بوجود رئيس للجالية اللبنانية في المملكة ومصر على عدم وجود ذلك بقرار من الخارجية.

تبلّغ الاستغناء عنه.. نقل عن أحد أصدقاء عبد المنعم يوسف أن الأخير أُبلغ قبل مدة من مساعد مسؤول رسمي قرار الاستغناء عنه.

قياس القوة.. تنفذ احدى الجهات المعنية استطلاعاً للرأي في منطقة زحلة لقياس قوة السيدة ميريام سكاف الانتخابية لاتخاذ قرار في شأن التحالفات المقبلة.

احتياط للانتخابات.. باشر حزب مسيحي خارج التحالفات القائمة اتصالات مع شخصيات مستقلة وأحزاب لا تربطها تفاهمات، للاتفاق على التعاون في الانتخابات النيابية المقبلة.

مشادة كلامية.. حصلت مشادة كلامية أمس على هامش لقاء اقتصادي في السفارة السعودية بين قائل بوجود رئيس للجالية اللبنانية في المملكة ومصر على عدم وجود ذلك بقرار من الخارجية.

أسرار الجمهورية

مناقلات

يتجه زعيم تيار سياسي بارز الى إجراء مناقلات في مواقع قيادية وحسّاسة في داخل تياره إستعداداً لإستحقاق داهم.

مواقف

تعكف أوساط تيار سياسي وازن على درس إتجاهات الشارع بعد المواقف النارية التي أطلقها أحد النواب وذات الخلفيات الإنتخابية.

مصالحة

كشفت مرجعية عملت على خط المصالحة بين بعبدا وبنشعي أن عون وفرنجية متشبِّثَين بموقفيهما، ما عرقل جهود إتمام المصالحة.

أسرار البناء

خفايا

يجري الحديث في بعض الكواليس السياسية والإعلامية عن ارتياح الكنيسة المارونية لموقف حزب فاعل كبير من اتفاق الطائف، مؤكدة أنّ الحزب المشار إليه على خلاف ما يتردّد لا يسعى إلى تعديل «الطائف» من أجل ترسيخ المثالثة، بل يصرّ على موضوع المناصفة التي نص عليها الاتفاق المذكور، وقد أكد هذا الأمر عدد من قيادييه في مناسبات مختلفة مشدّدين في الوقت عينه على ضرورة تنفيذ «الطائف» بشكل كامل.

كواليس

قالت مصادر متابعة للوضع العسكري في وادي بردى بريف دمشق إنّ موسكو قدّمت لأنقرة أدلة وإثباتات على كون جبهة النصرة هي الجهة العسكرية المسيطرة على المناطق التي تخوض فيها وحدات الجيش السوري القتال، وأنّ بعض المسلحين الملحقين بالنصرة من تشكيلات أخرى لا يجعل المنطقة مشمولة بوقف النار، وبالتالي فإنّ المعارك هناك ليست خرقاً للهدنة…

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