الارهاب يضرب بغداد مجددا

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، عن مقتل وإصابة 12 شخصا بانفجار سيارة مفخخة شرقي العاصمة.

وقال المتحدث باسم القيادة العميد سعد معن في بيان له، إن “سيارة مفخخة من نوع “أوبل” كانت مركونة في منطقة العبيدي شرقي العاصمة، انفجرت اليوم، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخصا وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة”.

وأضاف معن أن “قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل القتلى إلى الطب العدلي والجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج”.

يذكر أن العاصمة العراقية بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.

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