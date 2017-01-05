برينان يغير لهجته تجاه موسكو

أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أهمية تحسين العلاقات الأمريكية الروسية.

وغيّر جون برينان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لهجته حيال روسيا والتي كان قد أطلق اتهامات ظالمة بحقها، وأعرب عن أمله في تحسين العلاقات الأمريكية الروسية.

وقال برينان في مقابلة مع قناة “بي بي إس”: “آمل بالطبع في تحسُّن العلاقات بين موسكو وواشنطن في الأعوام القليلة المقبلة لأن تحسّن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا أمر في غاية الأهمية للاستقرار العالمي”.

وكان برينان قد اتهم روسيا زاعما أنها تتبع “تكتيك الأرض المحروقة” في سوريا “وتلعب وفقا لقواعدها الخاصة” في الساحة الدولية.

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