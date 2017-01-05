ماذا سيفعل ترامب فور تسلمه سدة الرئاسة؟

كشف نائب الرئيس الأمريكي المنتخب ما الذي سيفعله الرئيس الأمريكي الجديد أولا.

وأبلغ نائب الرئيس الأمريكي المنتخب مايك بنس الصحفيين في 4 يناير/كانون الثاني أن إلغاء نظام التأمين الطبي الإلزامي المعروف باسم “برنامج أوباما كير” واستبداله ببرنامج آخر سيكون الخطوة الأولى التي سيتخذها الرئيس دونالد ترامب.

إلى ذلك، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب ينوي إصلاح جهاز المخابرات الوطنية الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية وتخفيض عدد العاملين فيهما إلى حد كبير.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مقربة من الرئيس المنتخب إن فريق ترامب يجد أجهزة المخابرات الأمريكية “مسيَّسة” ويرى ضرورة تقليص حجمها. وسيتسلم ترامب السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية في 20 يناير/كانون الثاني.

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