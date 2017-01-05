كيف سيكون الطقس غداً.. ؟!

ذكرت مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت الدولي أن الطقس اليوم غائم جزئيا مع احتمال تساقط أمطار ويتحسن خلال النهار حيث ترتفع درجات الحرارة وتكون لطبقات الجليد خلال الفترة المسائية.

وأوضحت أن طقس يوم الجمعة صافي لقيل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، أما السبت فقليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر على درجات الحرارة خلال النهار وتبدأ بالإنخفاض التدريجي والملحوظ بعد الظهر وتشتد سرعة الرياحة لتصل إلى 75 كلم في الساعة، مشيرة إلى أنه يتحول الطقس ليلا إلى غائم وتصبح الأجواء مهيئة لتساقط أمطار متفرقة ويتكون الضباب على المرتفعات.

ولفتت إلى أن معدل تساقط الأمطار لغاية اليوم بلغ 232.4 ملم

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