سكان اسطنبول يضربون سائحاً للاشتباه بكونه ارهابيا

انهال سكان أحدى أحياء مدينة إسطنبول بالضرب على مواطن تركماني، للاشتباه به بتنفيذ الهجوم المسلح على ملهى “رينا” الليلي بمدينة إسطنبول، ليلة رأس السنة والذي راح ضحيته 39 قتيلاً وعشرات المصابين، ليتبين لاحقا أنهم على خطأ، ولكن على الرغم من ذلك سيتم ترحيل السائح السيئ الحظ من تركيا ، وجاء ذلك وفقا وكالة دوغان.

هذا وكشفت صحيفة أيدينليك التركية أن منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي بمدينة إسطنبول ليلة رأس السنة والذي راح ضحيته 39 قتيلاً وعشرات المصابين، هو مواطن قرغيزي يبلغ من العمر 29 عاماً.

وعرضت الصحيفة، يوم الثلاثاء، صورة لهوية المنفذ ويدعى لاخي مشرابوف، وهو مواطن قيرغيزي من مواليد عام 1988، كاشفة عن أنه جاء إلى محافظة قونيا وسط تركيا مع عائلته قبل تنفيذ الهجوم بفترة قصيرة وانتقل إلى مدينة إسطنبول ليرتكب جريمته.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة التركية أوقفت زوجة الإرهابي منفذ الهجوم ليلة الإثنين في محافظة قونيا. من جانبه أعلن جهاز الأمن الوطني في قيرغيزستان، أن الأجهزة الأمنية تتأكد من المعلومات حول ضلوع مواطن الجمهورية في الهجوم الإرهابي في إسطنبول.

وقال السكرتير الصحفي للجهاز الأمني، راحة سليمانوف، في حديث لوكالة “نوفوستي” إن “جهاز الأمن الوطني يحقق في المعلومات حول اشتباه ضلوع أحد مواطني الدولة في الهجوم الإرهابي في إسطنبول. وجرى إرسال طلب للسلطات التركية”.

يذكر ان هجوماً مسلحاً استهدف ملهى “رينا” الليلي الشهير بمدينة إسطنبول، في ساعات مبكرة من الاحتفالات بالعام الجديد، ما أسفر عن مقتل 39 شخصا بينهم أجانب وإصابة 69 آخرين 4 منهم في حالة خطيرة حسب تصريحات مسؤولين أتراك. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي أمس مسؤوليته عن الهجوم.

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