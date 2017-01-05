لماذا تم إقرار المرسومين المتعلقين بالنفط.. ؟!

كشفت مصادر وزارية لصحيفة “القبس” الكويتية أن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري دفعا في اتجاه إقرار المرسومين المتعلقين بالنفط أمس، بعدما لوحظ أن هناك وزراء يتجهون إلى اقتراح تشكيل لجنة لدرس المرسومين مجدداً بالنظر للأبعاد الاستراتيجية والقانونية الشديدة التعقيد في ما يتعلق بالتعاطي مع الشركات الدولية أو في تجنب الصدام مع إسرائيل.

وأوضحت المصادر أن عون والحريري أرادا أن يكون إقرار المرسومين مؤشراً على اتجاه العهد إلى معالجة أكثر فاعلية على أن تكتمل عمليات التلزيم قبل نهاية هذا العام.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

