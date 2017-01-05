وزيرا حزب الله سهّلا إقرار مرسومي النفط

كشفت مصادر وزارية لصحيفة “الحياة” أنه “هناك تناغماً وزارياً أكثرياً حول إقرار مرسومي النفط من ضمنه وزيرا “حزب الله” اللذان أبديا مرونة في النقاش وسهّلا إقرارهما”، موضحة أن “جلسة أمس عكست توجه أكثرية مكونات الحكومة نحو مواصلة سياسة التسويات والتفاهم”.

وأكدت المصادر أن “الملاحظات والاعتراضات تمحورت، خصوصاً من وزيري “اللقاء الديمقراطي” حول وجوب إعطاء مزيد من الوقت لدراسة المرسومين وحول ربط كل العمليات النفطية بوزير الطاقة وعدم وجود شركة وطنية للنفط مملوكة من الدولة تتولى الاتفاقات مع الشركات، وعدم إنشاء صندوق سيادي للأجيال المقبلة فيما هناك صندوق خاص بالوزارة، وحول اشتراك الدولة مع المستثمرين في الإنتاج بدل اقتصاره على الأرباح، وانخفاض نسبة الإتاوات التي تتقاضاها الدولة من الشركات على ما تستخرجه وتعيين مفوض للحكومة لمراقبة أعمال هيئة إدارة القطاع البترولي”، لافتةً إلى أن “وزير الطاقة سيزار أبي خليل رد على هذه الملاحظات، مؤكداً أن القانون الأساسي ينص على إنشاء الشركة الوطنية وعلى اشتراك الدولة في الإفادة من الإنتاج وليس الأرباح فقط”.

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