الاكراد يعلنون الاضراب.. لماذا؟

أغلق أصحاب المصالح في المنطقة الصناعية بمدينة “عفرين” بريف حلب الشمالي مصانعهم ومحالهم التجارية واعلنوا اضرابا عاما، احتجاجا على اعتقال تنظيم “pyd” للشباب وسوقهم للتجنيد في معسكراته.

وأفادت مصادر بأن دورية تابعة لمسحلي “pyd” داهمت عددا من المصانع والمحال في المنطقة، واعتقلت أكثر من 10 شبان بغرض إلحاقهم بمعسكرات التنظيم.

ورد الأهالي على الإجراءات التعسفية للتنظيم الكردي بإضراب في المنطقة الصناعية شمل إغلاق أكثر من 500 مصنع ومحل تجاري، أعقبه اعتصام أمام مقر للتنظيم للمطالبة بالإفراج الفوري عن الشبان المعتقلين الأمر الذي لم يستجب له الأخير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع حملة مماثلة نفذها التنظيم في مدينة القامشلي طالت العشرات من الشبان، بحسب مصادر محلية.

وأوضحت المصادر أن الحملة تخللها اقتحام للمنازل وإطلاق للنار في الهواء لدى مواجهة الأهالي اعتقال أبنائهم لإجبارهم للالتحاق بصفوف التنظيم.

ويسيطر التنظيم الكردي على مساحات واسعة من شمالي سوريا، ومنذ 2013 اعتقل آلاف الشباب الأكراد ليجندهم في صفوفه.

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