وزير الدفاع تنازل عن حصته في شركات جودة لبنان

علمت “الأخبار” أن وزير الدفاع يعقوب الصراف تنازل عن حصته في مجموعة شركات جودة لبنان والتي كانت طرفاً في مناقصة تلزيم منشآت المعاينة الميكانيكية عندما أصبح وزيراً منعاً لتضارب الصلاحيات وأبلغ محاميي المجموعة بذلك.

بدورها، أكدت مصادر وزير الداخلية، لـ”الأخبار” أن “المطلوب أولاً أن ندع اللجنة الوزارية المكلفة في هذا الموضوع تجتمع وترفع توصيتها إلى مجلس الوزراء”،

موضحة أن الملف لم يناقش نظراً إلى ضيق الوقت، وإن كان وزير الداخلية نهاد المشنوق نقل وجهة نظر النقابات كما وعدها من خلال كتابه إلى المجلس ومطالبته بإدراج الملف على جدول الأعمال، ليستقر رأي الوزراء على تشكيل اللجنة”.

أما مصادر وزير المال فرأت أن الأمر مفتوح للنقاش داخل اللجنة، علماً بأن الوزير علي حسن خليل كان قد أودع في وقت سابق مجلس الوزراء الملاحظات التي تدعو إلى عدم السير بنتائج المناقصة التي اتخذ مجلس شورى الدولة قراراً بوقف تنفيذها.

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