التفاصيل الكاملة.. لماذا رضخ مسلحو الصنمين للمصالحة بعد رفضهم لها؟

تعتبر مدينة الصنمين ذات أهمية استراتيجية وعسكرية كبيرة ويكفي القول إنها الشريان الأهم للجيش السوري في كامل الجنوب السوري، حيث فيها الفرقة التاسعة وكامل تشكيلاتها إضافة إلى تشكيلات أخرى مستقلة.

استطاعت الميليشيات المسلحة بعد محاولات كثيرة ان تسيطر على المدينة بدعم كبير من اميركا والسعودية عبر الاردن وبقي الحال هكذا حتى حدثت المصالحة في اخر اشهر العام الماضي.

انتصارات الجيش السوري في حلب كرست مفهوم الخسارة لدى المسلحين المتواجدين في مدينة الصنمين فقرروا الخضوع للمصالحة خوفا من واقع مشابه.

وبالفعل بدأت لجان المصالحة بالمفاوضات مع مسلحي مدينة الصنمين، تتضمن إما القبول بالمصالحة وتسليم كل السلاح أو مغادرة المدينة أو الحرب.

بعد نفي كبير وتحت ضغط الاهالي قبل المسلحون بالمصالحة وسلموا اسلحتهم حيث تمت تسوية اوضاعهم.

المسلحون فهموا اخيرا.. ان الحرب انتهت وهم خاسرون

رغم انهم اي مسلحي المدينة قد اكدوا رفضهم القاطع للمصالحة والمضي بقتال الجيش السوري رضخ المسلحون لاتفاق مصالحة لعدة اعتبارات وهي وفق تنسيقياتهم:

1-حالة الركود التي يعاني منها المسلحون في حوران عامة منذ أكثر من سنة ونصف وقد عزوا السبب في نقص التمويل الذي كان يقدم لهم سابقا من الجهات الخارجية.

2-حصار الجيش السوري لهم فهو كان يفرض طوقا على المدينة.

3-انتشار المصالحات واتساع رقعتها حتى وصلت الى القرى والبلدات القريبة منها، مما جعلهم يدركون انه حان الوقت للتوقف كما فعل الجميع.

4-اعلان اكثر من ميليشيا حل نفسها في مدينة درعا بسبب نقص التمويل مما عزز لديهم الاحساس بالخسارة.

الجيش السوري كان يستطيع السيطرة على المدينة بسهولة ولكن؟

الجيش السوري كان يحاصر المدينة بشكل كامل وببساطة كان يستطيع الدخول اليها متى اراد، لكنه كان يريد تجنيب المدنيين حربا كبيرة فلجأ الى طرح موضوع المصالحة.

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