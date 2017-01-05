في أول جلسة لمجلس الوزراء: “مَرّقلي لمَرّقلك” !

أوضح مسؤول سابق لصحيفة “الجمهورية” أنه من الطبيعي أن يسعى مجلس الوزراء، في أول جلسة له في بداية عهد جديد وبعد نيل الحكومة الثقة، لأن يكون منتجاً، وهذا أقلّ الايمان: عهد جديد وحكومة جديدة وآمال معقودة على الحكم الجديد.

وقال: “يتّضح أيضاً انّ التركيبة نفسها التي كانت قائمة في السابق، لا تزال قائمة في العهد الحالي، أي هناك تحالف ثلاثي وأحياناً رباعي، على القضايا والمصالح والحصص”، مشيرا إلى تبادل خدمات وهذا ما يذكر بعبارة “مَرّقلي لمَرّقلك”. فحصلت التسوية في الاتصالات “أوجيرو” وتسوية في الداخلية “إرجاء بند الميكانيك وتشكيل لجنة وزارية في شأنه”.

ووأشار إلى أن الأمور الخلافية أرجئت بدليل أنّ ملف النفط أقرّ عنوانه لكنّ المرسوم الأساسي لم يقرّ بعد.

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