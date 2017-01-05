دعوة اللواء قرعة لحضور اجتماع المجلس الأعلى للدفاع

ذكرت معلومات لصحيفة “الجمهورية” أنّ دوائر القصر الجمهوري وجّهت دعوة إلى المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة أمس لحضور اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، وبالتالي فإنه سيعود الى الاجتماعات الموسعة مع قادة بقية الأجهزة بعدما كان رئيس الحكومة السابق تمام سلام يَستثنيه من الدعوة إليها، مع الإشارة إلى أنّ رئيس الجمهورية هو الوحيد المخوّل ترؤس المجلس الأعلى للدفاع في اعتبار أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة الخاضعة لسلطة مجلس الوزراء، بينما الاجتماعات التي كانت تعقد في السراي الحكومي هي اجتماعات أمنية.

وأوضحت المعلومات أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري أصرّا على حل ازمة الجهاز بكل تفاصيلها ليصبح العمل بين كل الأجهزة صمّام أمان في هذه المرحلة الحساسة، مع العلم أنّ الأزمة الإدارية للجهاز قد حلّت بعد انتخاب عون، وتبقى الأزمة المالية التي تسلك نحو الحل.

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