الفرزلي: لضرورة طرد قانون الستين

أكد نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي على أنه أسدل الستار على مرحلة هائلة بمساوئها في بعدها الداخلي ووضعت الأمور بنصابها وكل مكون عاد واحتل موقعه الطبيعي بحجمه ورسالته، والشيء الذي كان موجودا كان غير طبيعي.

وفي حديث إذاعي، أكد أن هناك فرصة لدى المسيحيين وايقاف عملية التدهور متوفرة، معتبرا أنه إذا لم يتم إنجاز قانون انتخابي فهناك مخاطر كبيرة على الواقع، مشددا على ضرورة طرد قانون الستين من الساحة وإدخال النسبية ولو جزء منها كثقافة.

و رأى أن اليوم المهم هو وجود الرئيس الراغب والقادر أن يدافع عن صلاحيات رئاسة الجمهورية.

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