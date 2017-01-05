سوري سيتلم رئاسة احد بلدان القارة الاميركية !!

عين الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، نائبًا جديدًا للرئيس، هو السوري الأصل طارق العيسمي، والذي سيخلفه في السلطة، في حال نجحت المعارضة في مسعاها لإقالة الرئيس هذا العام.

وقال مادورو في خطاب متلفز، الخميس 5 كانون الثاني، إنه عين العيسمي (42 عامًا)، الذي يعتبر من أقوى حكام الولايات في فنزويلا، في منصب نائب الرئيس للفترة الممتدة بين 2017 و2018.

وخلال ترؤسه اجتماعًا للحكومة، نقلت محطات التلفزة وقائعه مباشرة على الهواء، قال الاشتراكي مادورو “عينت في منصب نائب رئيس الجمهورية، الرفيق طارق العيسمي، الذي سيتولى هذا المنصب في الفترة 2017-2018 بشبابه وخبرته والتزامه وشجاعته”.

ولد العيسمي في فنزويلا، لأب ينحدر من محافظة السويداء السورية، وتقلد مناصب عديدة آخرها حاكم ولاية أراغوا (شمال وسط).

وجاء في منصبه الجديد خلفًا لـ أريستوبولو أيستوريز (70 عامًا)، في عملية إعادة هيكلة حكومية شدّد مادورو على أهميتها المفصلية.

وأضاف الرئيس مادورو، الذي تنتهي ولايته رسميًا في كانون الثاني 2019، لكن المعارضة تسعى للإطاحة به عبر استفتاء شعبي، أن “العام 2017 هو أول عام من النهوض، ومن توسع الثورة البوليفارية على كل المستويات، أخلاقيًا واقتصاديًا وسياسيًا ودوليًا”.

دخل العيسمي المعترك السياسي من بوابة الحركة الطلابية، ثم أصبح محاميًا وخبيرًا في العلوم الجنائية، ويعتبر أحد أقوى أركان الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم منذ 1999.

وفيما لو نجح العيسمي بالوصول إلى رئاسة فنزويلا العام المقبل، فسيكون الثاني بعد الرئيس الأرجنتيني الأسبق كارلوس منعم، والذي امتدت ولايته من 1989 حتى 1999، كرجلين من أصول سورية تبوأوا سدة القيادة في القارة الأمريكية.

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