الحياة اللندنية تشبه العمالة “الاجنبية” بالجرزان!! والسوريون يردون

نشرت صحيفة “الحياة” اللندنية التي يملكها رجل سعودي كاريكاتيرًا في عددها الصادر أمس الأربعاء، شبه العمال المقيمين في السعودية بالجرذان، الذين يقفون في وجه عمل المواطنين السعوديين، ولاقى استياء عشرات السوريين.

وتضمن الكاريكاتير للسعودي ناصر خميس، الرسام الذي يعمل مع الصحيفة، مواطنًا سعوديًا يمشي على الحبل حاملًا عبء ضعف الأجور وانعدام الفرص، بينما يقرض الجرذ (الذي يصور العمالة الأجانب) الحبل لقطع الطريق عليه.

وقال خميس على حسابه في “تويتر”، ان الرسومات عكست تنافس السعوديين على الوظائف وانتشار المحسوبيات والواسطات للحصول على العمل.

وقد اثار الكاريكاتير استهجان الكثير من السوريين الذين يعملون في السعودية بمختلف انواع المهن حيث تداول نشطاء سوريون “نكتة” متداولة عن السعودية على انها قصة حقيقية جاء فيها:

ان مدرسا سوريا دخل الى الصف فوجد عبارة كتبها احد المستظرفين على اللوح :

سوري +فلافل ؟؟

فسأل ما هذا ؟

فقال الطلاب ساخرين : نرجو أن تجيبنا عن السؤال يا استاذ ..

فقال حسنا

وكتب على السبورة

سوري + فلافل = طبيب -مهندس -معلم -عالم -خياط-

ثم بدأ بالشرح وسط استغراب الطلاب

الطبيب ليعالجكم من امراضكم

المهندس ليبني لكم بيوتا بدل الخيام

المعلم ليصنع منكم مخلوقات نافعة عاقلة بدل البداوة

العالم ليعلمكم اصول دينكم بدل تطرفكم وتشويهكم للاسلام

الخياط ليخيط لكم ثيابا تستر عريكم

ثم كتب على السبورة :

سعودي – بترول = ؟؟

فاحتار الطلاب بالاجابة

فقال الاستاذ :

سعودي – بترول = مخلوق بدائي لا يعبأ بشيء ولا يعبأ به أحد

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