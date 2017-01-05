عملية مشتركة بين تنظيم داعش وميليشيا احرار الشام

تحدثت تنسيقيات المسلحين عن عملية لتبادل الاسرى جرت بين احرار الشام وتنظيم داعش الارهابي.

وأوضح احد قياديي الميليشيا ويدعى الفاروق أبو بكر أن العملية جرت بمبادلة ثمانية أسرى لدى الحركة من تنظيم داعش، مقابل عناصر “أحرار الشام”، الذين أسروا خلال معارك ريف حلب الشمالي، منذ أكثر من سبعة أشهر.

كما أشار ابو بكر إلى أن العملية جاءت بعد مفاوضات وصفها بـ “الطويلة”، لافتًا إلى أن جميع من خرج خلال المبادلة “هم في منازلهم حاليا”.

ويرى مطلعون ان العملية قد تمت على خلفية الخلاف بين النصرة والاحرار الذي هيأ ظروف التقارب بين الاحرار وداعش ما يعني مزيدا من الاقتتال بين النصرة والاحرار.

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