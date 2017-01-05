هل يلتحق “جيش خالد” بركب مصالحات الجيش السوري؟

أفرج ما يسمى “جيش خالد بن الوليد”، عن المدعو أيهم الساطي، في ظل حديث عن حملة إعدامات وشيكة في حوض اليرموك غرب درعا.

وذكرت مصادر ميدانية أن الساطي، والذي عمل سابقًا كناشط اعلامي مع ميليشيا الجيش الحر، اعتقل في بلدة تسيل، إبان سيطرة “لواء شهداء اليرموك” المنضوي في “جيش خالد” عليها قبل تسعة أشهر.

وتحدثت مصادر مطّلعة في حوض اليرموك، الخاضع لسيطرة ميليشيا“جيش خالد”، عن قرار اتخذ من قيادة الميليشيا يقضي بإفراغ السجون وتبييضها خلال الأيام المقبلة، وعزت المصادر السبب لموجة المصالحات التي تسير على قدم وساق في محافظة درعا حيث من المرجح ان ينضم جيش خالد لها قريبا.

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