حرب “المعابر” بدأت.. احرار الشام هل تسلمها للحكومة المؤقتة؟

قال جواد أبو حطب، رئيس مايسمى الحكومة السورية المؤقتة، إن مباحثات تجري مع الحكومة التركية، لتسيير المعابر الحدودية ضمن الأصول الدولية من قبل الحكومة.

وأشار أبو حطب إلى أن الحكومة المؤقتة طرحت إدارتها لجميع المعابر وليس معبرًا بحد ذاته، منوهًا أن الحوار معها ياتي بالتوازي مع مباحثات مع الميليشيات المسلحة المسيطرة على المعابر.

وقال “أعتقد خلال أسابيع أننا سنبدأ بإدارة معبر واحد على الأقل، وخاصة في المنطقة بين جرابلس واعزاز بريف حلب الشمالي الخاضع لسيطرة الجيش التركي”.

طرح ابو حطب هذا من شانه ان يشعل النار مع ميليشيا احرار الشام التي تسيطر على معبر باب الهوى الحدودي والذي تدر منه الحركة ملايين الدولارات بشكل شهري، حيث من المتوقع ان ترفض الحركة تسليم المعبر لما يسمى الحكومة المؤقتة التي تسعى للسيطرة عليه من اجل الاستفادة المالية.

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