مسلحو جوبر يرفعون الراية البيضاء !!

اطلق عدة نشطاء في حي جوبر بدمشق مبادرة اشركوا فيها الاطفال الصغار في ماقالوا عنه مبادرة رسائل من الداخل والتي تتضمن اطلاق بالونات بيضاء في سماء دمشق.

وقام فريق المبادرة باطلاق عدة بالونات في الهواء حيث تم وضع قصاصات ورقية داخل البالونات تحمل رسائل لأهل دمشق.

وقام النشطاء بتصوير الاطفال وهم يطيرون البالونات التي حوت قصاصات ورقية كتب عليها عبارات مثل.. “نريد وطناً لجميع السوريين”.. “نتمنى أن يعم السلام في سوريا”.. وغيرها.

وقد رات مصادر مطلعة ان هذه المبادرة تحمل في طياتها رسالة غير مباشرة تفيد عن نضوج الظروف وملائمتها لحدوث مصالحة سريعة بين مسلحي الحي والجيش السوري بأسرع وقت ممكن.

اللافت في موضوع المبادرة هو صورة تم نشرها في التنسيقيات تظهر اطفالا صغار وهم يرتدون ملابس خفيفة كالملابس الصيفية ما يعني ان الجو دافئ في داخل المنازل على عكس مايحاول مسلحو جوبر ترويجه من ان الجيش السوري يفرض حصارا خانقا على المدينة وان الاوضاع في الداخل ماساوية ويعاني المدنيون من نقص كبير في المحروقات والاغذية والدواء.

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