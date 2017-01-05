لماذا خسرت ملكة جمال المغتربين بأستراليا لقبها.. ؟!

كشفت لجنة مسابقة ملكة جمال اللبنانيين المغتربين في أستراليا، أنها تعتزم سحب اللقب من الشابة نجاح غمراوي، التي توّجت في العام 2016.

ووفقا للتفاصيل التي نشرتها صحيفة الـ daily mail البريطانية، فقد تم العثور على 22 غرام من مخدر الثلج في سيارة غمراوي (18 عاماً) أثناء القيادة، في بانكستاون الشهر الماضي.

وتمكنت الشرطة الأسترالية من القبض على الملكة بعد مطاردة سببها القيادة بشكل خاطئ ومتهور. وأجبرت غمراوي على التوقف بعد انفجار أحد إطارات السيارة في شارع ديريبونغ، حيث تم استجوابها هي والشخص الذي كان برفقتها، وتم العثور على المخدرات المذكورة ومبلغ نقدي.

وتم تغريم نجاح أكثر من 1350 دولار في قسم شرطة بانكستاون بسبب القيادة دون ارتداء حزام أمان وعدم إظهار رخصة القيادة، في 21 ديمسبر الماضي.

أما الرجل، فقد اتهم بالإتجار في مخدرات محظورة، وخرج بكفالة على أن يمثل أمام المحكمة في 22 فبراير المقبل. ولم توجه اتهامات بالمخدرات لملكة الجمال التي لم ترد على اتصالات منظمي مسابقة ملكة جمال مهاجرات لبنان في أستراليا.



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