بالصور: مخرج سوري يفضح مسؤولي الاعلام ويسلم امره لله والرئيس الاسد !!

هاجم المخرج مهران صالح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مسؤولي الاعلام السوري على خلفية قرار اغلاق اذاعة صوت الشعب والقناة الاولى الارضية وعلى خلفية قرار نقل عدد من موظفي التلفزيون بوصفهم فائضا الى مؤسسات حكومية اخرى.

وتساءلالمخرج صالح وهو يعمل كمخرج برامج سياسية عن مصير المنحة المقدمة للمركز الاخباري في التلفزيون السوري ومقدارها 8 مليون دولار بحسب ماذكر.

وفي منشور اخر اتهم صالح مدير المركز الاخباري الصحفي وسام داؤود بانه وضع مع زوجته المحررة في المركز ريم عثمان اسماء الصحفيون الذين اعتبروهم فائضا يستدعي النقل بحسب كلامه.

وقال صالح في منشور ثالث بأنه وعد ان يكون اسمه في اول قائمة الفائض من المركز الاخباري.

وفي منشور اخر طلب صالح فرصة للعمل باحد الملاهي الليلية!

وكتب صالح يشتكي من اغلاق القناة الارضية السورية.

والمح بقرارات اغلاق جديدة ستشمل القناة التربوية السورية والمركز الاخباري.

واعتبر صالح ان كلامه هذا وحملته التي يشنها على مسؤولي الاعلام السوري عبر صفحته الخاصة على فيس بوك ستجلب له واقعا صعبا تاركا عائلته امانة عند الله والرئيس السوري بشار الاسد.

يذكر ان وزير الاعلام السوري المهندس رامز ترجمان قد اصدر قرارات تقتضي بدمج القناة الارضية مع الفضائية السورية ودمج اذاعة صوت الشعب مع اذاعة دمشق مااثار غضب الاعلاميين السوريين الذين يعتبرونهما رمزا لا يجب المساس به.

وكانت سابقا قناة تلاقي قد اغلقت لاسباب مالية من قبل الوزير ترجمان.

المصدر-خاص الحدث نيوز

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