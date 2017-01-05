بالوثيقة: الرئيس السوري يوقف عمليات التجنيد بموجب “الاحتياط”

اصدر الرئيس السوري بشار الاسد تعميما يقضي بوقف سوق كافة صف الضباط والافراد الاحتياطيين المدعويين لدعوة احتياطية بموجب أمر الاستدعاء رقم /502/ لعام 2016 والمعمم برقم /10855/ بتاريخ 4/12/2016 لصالح القيادة العامة اعتبارا من تاريخ 5/1/2017 .

وتستمر ملاحقة صف الضباط والافراد المتخلفين عن الالتحاق قضائيا وتطبق بحقهم القوانين والانظمة المرعية .

وتعاد تعبئة المشمولين في هذا الأمر في طبقات الاحتياط حسب الاصول ويتم استدعائهم عند الحاجة الى اختصاصتهم على أن يعاملوا كأفضلية أولى عند الاستدعاء.

ويأتي هذا التعميم على خلفية اعلان وقف الاعمال القتالية في سورية نهاية العام الماضي حيث توقفت عمليات الجيش السوري العسكرية على كافة الجبهات باستثناء العمليات العسكرية ضد جبهة النصرة وتنظيم داعش الارهابي الذي لم يشملهم الاتفاق.

وقالت مصادر مطلعة للحدث نيوز ان تسريح الدفعة الاولى من المحتفظ بهم والمجندين بموجب الاحتياط سيتم تسريحهم قريبا جدا.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

