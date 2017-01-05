الأمم المتحدة تتجاوز هادي وتتعامل مع حكومة الحوثيين

استلم وزير الخارجية في حكومة صنعاء أوراق اعتماد ممثل جديد للأمم المتحدة باليمن في تطور جديد يعتبر تجاوزا واضحا لاعترافها بالحكومة الشرعية.

وبحسب موقع المشهد اليمني، فقد تسلم وزير الخارجية في حكومة “الإنقاذ” هشام شرف عبدالله الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني أوراق ترشيح الممثل المقيم للبرنامج لدى اليمن، خلال لقائه القائم بأعمال مكتب برنامج الغذاء العالمي في اليمن أدهم مسلم.

ويرى البعض أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة تناقضات تتعامل بها الأمم المتحدة مع الأزمة السياسية في اليمن حيث تعتمد عدة تقارير متناقضة من الحوثيين وصالح في صنعاء في الوقت الذي تقول فيه إنها لا تعترف إلا بالرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته.

يذكر أن الأمم المتحدة تعترف بالحكومة اليمنية الموجودة في عدن التي اتخذتها عاصمة مؤقتة، ولا تعترف بحكومة “الإنقاذ الوطني” التي تم تشكيلها أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من قبل “أنصار الله” وحليفها حزب المؤتمر الشعبي العام.

من جهة أخرى بحث وزير النقل في حكومة الحوثيين زكريا الشامي خلال لقائه بصنعاء ممثل برنامج الغذاء العالمي في اليمن أدهم مسلم، الدعم الذي سيقدمه البرنامج لإعادة تأهيل ميناء الحديدة.

وتطرق اللقاء إلى إمكانية ترميم بعض ما دمر بسبب قصف التحالف فضلا عن صيانة الطرق والجسور بين صنعاء والحديدة، كما استعرض اللقاء الصعوبات التي تواجه عملية نقل المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي للمحافظات خاصة محافظة تعز، بحسب وكالة سبأ للأنباء.

ودعا الشامي كافة المنظمات والمجتمع الدولي وفي مقدمتها الأمم المتحدة إلى رفع الحظر عن اليمن وفتح مطار صنعاء الدولي.

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